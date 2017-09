Accompagné des membres de son cabinet, Mathias Otounga Ossibadjouo s’est rendu hier au Palais des Sports sis au quartier Petit Paris pour s’imprégner de l’avancée des travaux du Palais des Sports, d’une capacité de 6000 et qui va abriter la CAN de handball Gabon 2018. Quatre mois après le début des travaux, l’installation du chantier est estimée à 100%, l’étude d’exécution à 90%, le nettoyage, l’implantation, le coffrage et coulage de béton à 100%, le bêton armé RDV à 100%, le bêton armé 1er et 2e étage 100 et 90%, maçonnerie 1er et 2e étage 2 et 90%, la fabrication des briques pour la maçonnerie à 90% …

Selon les responsables de la société chinoise China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), les retards enregistrés ont été causés par la grève de la douane. Pour l’heure l’avancement global du chantier est de 40%. « D’abord rappeler que nous sommes dans le septennat de la jeunesse comme indiqué par le Chef de l’Etat et l’événement phare de ce septennat de la jeunesse va être la CAN qui sera organisé dans la 2ème semaine du mois de janvier 2018. Je viens donc visiter le palais de sports pour voir comment les choses avancent. Je sors de là satisfait, l’entreprise nous rassure que tout est dans les délais », a déclaré le Ministre qui a tout de même constaté le retard dans les travaux de réseaux (électricité, plomberie, climatisation).

En attendant la livraison totale du chantier en début décembre, quelques jours avant le match test de l’infrastructure, une délégation de la Confédération Africaine de Handball (CAHB) est attendue à Libreville du 27 au 30 septembre courant.

Conduit par Lin Kaicheng de China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), le Palais des Sports est financé par l’état gabonais à hauteur de 46 millions de dollars.