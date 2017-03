Le Tournoi de handball, « Macaire Bantsantsa », du nom du premier président de la Ligue Nationale d’Elite professionnelle de Handball (LINEPH), décédé l’année dernière, a été lancé le 1er mars dernier au gymnase du Prytanée Militaire de Libreville. Un début de tournoi marqué par les victoires de Phoenix et de la Jeunesse Sportive de Mouila respectivement vainqueurs de Libreville HB (20-18) et Senior Académie (23-18) .

Le coup d’envoi de la première édition du Tournoi de handball portant le nom du feu premier président de la LINEPH, Macaire Bantsantsa, a été donné mercredi 1er mars courant au gymnase du Prytanée Militaire de Libreville en prélude à la reprise du championnat national arrêté pour raisons financières. En l’absence des équipes de la ville de Port-Gentil, (entre autres, Stade Mandji, Salinas), les équipes de Phoenix et la Jeunesse Sportive de Mouila (JSM) se sont bien illustrées lors de cette première journée avec leur victoire (20-18) et (23-18) devant Libreville Handball et Senior Académie.

Pour le capitaine de Senior Académie Nzamba Georgino, les joueurs de la JSM de la Ngounié ont fait preuve de réalisme devant les goals contrairement à son club. « Je remercie les joueurs de mon équipe qui se sont donnés à fond, malgré la fatigue du voyage pour battre Senior Académie », a déclaré Teddy Ndongo, un des moteurs de la JSM qui dit aussi tenir cette victoire de leur échauffement intense d’avant match.

Bien avant, l’équipe de Dibounga 30 bien motivée par son coach n’a pas pu faire le poids face à la formation de Réveil qui menait pourtant à la pause (13-9), avant de l’emporter sur la marque de (30-22).

« Nous avons tenu à organiser ce tournoi pour rendre hommage à notre feu président de la LINEPH, Macaire Bantsantsa, mais aussi pour préparer les joueurs des équipes pour la phase retour du championnat semi-professionnel, arrêté depuis juin 2016 », a indiqué Patricia Assoumou trésorier général de la LINEPH.