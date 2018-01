Jackson Richardson et les Panthères du Gabon ont fait un nul (20-20) contre la République Démocratique du Congo en match amical, hier mercredi au Palais de sport de Libreville, à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations de Handball qu’abrite le Gabon du 17 au 27 janvier prochain. Une rencontre très serrée et riche en rebondissement, voila comment décrire la sortie des Panthères devant le public ayant effectué le déplacement du Palais des Sports. Malgré la pression des visiteurs qui ont ouvert la marque, les poulains de Jackson Richardson ont su réagir à temps pour égaliser durant toute la première mi-temps qui s’est soldée sur le score de (9-9). Mené au retour des vestiaires (11-14), puis (12-15), le Gabon est revenu au score avant de prendre l’avantage grâce à Tchamba R et Samuel Clémentia (17-15) .

Les Panthères qui ont pourtant même portées le score à 20 buts ont été surprises dans les dernières secondes par le congolais Mvumbi, auteur de l’égalisation (20-20) au coup de sifflet final. « On a commencé avec un match nul, c’est mieux qu’une défaite. Mais il faut dire qu’on a joué avec trop de facilité. Dans l’ensemble je suis satisfait du match même si il y a quelques recadrages à faire pour un meilleur collectif », a déclaré le coach Jackson Richardson. Les nouveaux binationaux tels que le pivot Mehedi Lacritick, (l’ailier), Samuel Clémentia, (le gardien), Alex Géffrard ont réussi à séduire le public gabonais tout comme leurs coéquipiers Moure Nguema, Nze Mba, Tambangue, Litona et le capitaine Yanick Aubyang, anciens de l’équipe. Le match amical retour se joue demain vendredi 12 janvier courant, toujours au Palais des Sports. Objectif : permettre aux Panthères de peaufiner leur préparation avant le coup d’envoi de la CAN de handball.