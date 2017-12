La sélection nationale de handball gabonaise a effectué une visite au centre d’accueil Arc an ciel, situé à Sainte Marie de Libreville. Souvent négligés, les enfants de cet orphelinat ont bénéficié de l’attention des joueurs des Panthères qui ont effectué le déplacement pour leur souhaiter un joyeux noël.

« Nous ne serons trouvé tous les superlatifs pour qualifier et remercier pour cette visite inattendue, ce jour de bonheur offert à notre orphelinat et surtout aux enfants de notre centre. Je vous dis à tous merci », a déclaré la sœur Julienne d’une voix tremblotante.

Pour le Coordonnateur Général du COCAN version handball, Marcel Dikoumba, représentant le président empêché, cette visite a été programmée par le comité marketing pour donner de la joie à ses enfants, mais également pour les présenter aux Panthères. Autour d’un sapin et des cadeaux, enfants et hôtes ont partagé un cocktail. Circonstance, oblige !