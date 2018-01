Handball/Gabon Vs Congo : Quid de l’historique ?

Gabon Vs Congo en ouverture de la 23ème Can de handball des hommes à Libreville est un rendez de taille entre voisins. Chaque fois que les deux équipes se croisent, il y a toujours de l’envie et de la détermination. Ce sera la 4e rencontre du genre, entre Panthères et Diables rouges en phase finales.

En 4 face à face, le Gabon n’a joué un mauvais tour au Congo qu’une seule fois, en 2010, (Ndlr : au tour de classement à l’occasion de la 19ème édition du championnat d’Afrique des nations de handball masculin au Caire en Egypte). Victoire du Gabon (32 à 20). Mais sur 11 équipes, le Gabon a terminé la compétition à la 9e place, alors que le Congo lui s’est classé 8e. Les 3 autres matchs n’ont été que des victoires pour le Congo. Le 1er mai 2000, le Gabon joue sa première Can et se fait battre par le Congo (22 à 16). Sur 7 équipes, le Gabon est avant dernier et le Congo est 5ème de la 14ème édition du championnat d’Afrique des nations de handball masculin à Alger en Algérie en 2000.

Durant la 17ème Can, en Tunisie, dans le groupe F, le Gabon est dernier et se fait battre à Rades par le Congo qui est 3ème, (30 à 22), le 16 janvier 2006. La Tunisie qui s’était amusée avec le Gabon en phase de poule 48 à 16 a remporté l’épreuve continentale. En 2012 au Maroc nouvelle retrouvaille dans le groupe A et nouvelle victoire congolaise (21 à 20). Mais au bout du compte, les deux sont éliminés, devant respectivement la Tunisie, le Maroc, la RDC et le Sénégal. Au classement final sur 12 équipes en lice, le Gabon s’offre la 11e place et le Congo le 9e pallier. Le Congo totalise 19 participations contre 8 pour le Gabon. La meilleure performance des Gabonais date de la Can 2000 où ils étaient 6e. Par contre les Congolais en 1983, au Caire en Egypte ont été sur le podium, (2ème), battus par l’Algérie lors de la 5ème Can de handball des hommes.

Depuis la création de cette compétition en 1974, il n’y a que trois pays qui se partagent la coupe. La Tunisie avec 9 titres, l’Algérie qui possède 7 Can et l’Égypte et ses 6 titres. Aucune autre nation n’a remportée le titre ou aucune n’a terminé à la 2e place depuis 1983. La 23ème Can de handball ouvre aux 3 premières équipes la qualification à la 26ème coupe du monde en Allemagne et au Danemark du 9 au 27 janvier 2019.