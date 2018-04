Handball/Coupe d’Afrique des clubs : Phoenix HB, unique représentant du Gabon !

Alors que le Gabon devrait avoir trois représentants à la 34e Coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de Coupe qui se tient du 13 au 23 avril prochain au Caire, en Egypte, seul Phoenix HB participe finalement à cette compétition. Les difficultés financières du moment ont semble-t-il empêchées Salinas, vainqueur de la Coupe du Gabon 2017 et le Stade Mandji dames d’être de l’expédition.

Finalement quinze équipes hommes et dames disputeront la 34e Coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de Coupe qui s’ouvre demain vendredi 13 avril courant. En atteste le désistement de deux clubs gabonais sur les trois qualifiés. Selon des sources concordantes, le Ministère des Sports a décidé de ne pas soutenir financièrement les clubs gabonais en raison de l’actuelle crise économique. Du coup, Salinas Hommes et le Stade Mandji dames, deux clubs de la capitale économique gabonaise, ne peuvent effectuer le déplacement du Caire.

Pour rappel, Salinas est logé dans la poule D et Stade Mandji dans la poule B dames.

Entrainé par Léandre Asselé, Phoenix HB tentera de défendre les couleurs du Gabon dans la poule A, aux côtés du Wydad Smara du Maroc, JSK de la RD Congo et Kembata Durame d’Ethiopie. Selon plusieurs techniciens, l’équipe gabonaise peut se qualifier pour le second tour, dans ce groupe.