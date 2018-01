Les Panthères du Gabon chapeautées par leur emblématique coach, ancien international français Jackson Richardson, présent à Libreville depuis hier mercredi 3 janvier courant, disputeront des matchs de préparations du 6 au 9 du mois en cours, en prélude à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de Handball.

A en croire la Direction Technique Nationale, les Panthères affronteront d’abord le 6 janvier une sélection de joueurs issus de plusieurs clubs locaux, puis en aller et retour les 7 et 9 janvier, la bande à Yorick Aubyang, Joe Parfait Mbougou croiseront le fer avec leurs homologues de la République Démocratique du Congo, sur les installations du palais des Sports de Libreville, livré dans les délais impartis. C’est à l’issue de ces matchs, que le staff technique retiendra la liste définitive des joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs du Gabon, pays organisateur de la CAN 2018 de handball.