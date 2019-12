Handball/CAN 2020 : Le Gabon sera bel et bien présent en Tunisie !

Soumise à un problème de financement, l’équipe nationale du Gabon qualifiée pour la Coupe d’Afrique des Nations de Handball de janvier 2020 n’a pas pu démarrer son programme de préparation selon le calendrier du Directeur Technique National (DTN) Thierry Claude Mbini et le coach national, la légende du handball français, Jackson Richardson. Toute chose qui annonçait un éventuel forfait des Panthères.

Selon une source proche du ministère des sports, l’institution gérée par Franck Nguema a confirmé la présence du Gabon à cette compétition par le paiement des frais de participation. Malgré l’inertie liée à la préparation de la sélection nationale, le DTN Thierry Claude Mbini avait présélectionné localement des joueurs jugés aptes à défendre le Gabon sur la base de l’expérience et des compétitions organisées par ligues de l’Estuaire, l’Ogooué Maritime, la Ngounié etc. Cela pour pallier au manque de championnat national depuis plus de deux ans.

La préparation du Gabon logé dans la poule B avec l’Angola, le Nigéria et la Libye pour la CAN Tunisie 2020 s’élèverait à 72 millions de francs Cfa. Une somme qui n’a pourtant pas été mise à disposition pour permettre aux Panthères d’affûter leurs griffes.

C’est sur ses nombreux joueurs expatriés que le coach Jackson Richardson qui avait fait bonne figure jusqu’aux portes des demi-finales en Coupe d’Afrique 2018 à Libreville devra asseoir sa stratégie pour défier les meilleurs pays d’Afriques à Tunis à partir du 27 janvier prochain.