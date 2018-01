Handball/Can 2018 : Première victoire du Gabon !

Devant son public, le Gabon s’est imposé en ouverture de la 23ème Can de handball des hommes au Palais des Sports de Libreville. Victoire acquise dans la douleur face une vaillante équipe du Congo Brazzaville (27 à 22).Le plus dur commence ce jeudi 18 janvier 2018, face à l’Algérie, un autre adversaire de taille.

Deux gros ratés qui ont fait rougir plus d’une personne au Palais des Sports de la capitale gabonaise. La cérémonie d’ouverture a été un fiasco. Et pour cause, les groupes culturels venus montrer au monde l’essence de la culture gabonaise n’ont pas eu l’occasion de prester. La sonorisation a tant fait défaut que les garçons et filles ont dansé sans sons. Obligés qu’ils étaient d’imaginer la musique dans leur tête. A cela s’est ajouté la bourde de la sonorisation qui n’a pas su mettre à temps l’hymne national du Congo. Les supporters congolais ont donc repris en chœur la congolaise.

Sur le terrain, c’est avec ardeur que Gabonais et Congolais se sont affrontés. Le nombreux public a eu pour son grade. Le score final, (27 à 22), démontre tout l’engagement que le Gabon a imprimé pour s’imposer. Depuis la mi-temps ou le Gabon menait 14 à 12, les poulains du coach Richardson Jackson n’ont plus jamais été menés au score. Grace à la détermination d’une équipe qui en voulait et surtout l’apport de son portier, Gervelas Remy Daniel, élu meilleur joueur du match. De quoi faire dire au Directeur technique national du Congo que « le gardien gabonais était dans un grand jour et il a été déterminant dans la victoire de son pays ».

Les deux formations se sont données à fond sans relâche. Apres 10 mn en première période, aucune équipe n’est parvenue à prendre le dessus et mener largement au score, bien au contraire le marquoir affichait (4-4). La rentrée du pivot gabonais de Lacritick Medhi a été un plus pour les Panthères tant il est parvenu à faire peser son talent et donner du souffle au Gabon et au public. La mauvaise construction des phases du jeu pour les deux équipes de retour des vestiaires a fait la place à tant de maladresse. Mais au finish, les panthères ont eu plus envie.

Ce jeudi contre l’Algérie, un adversaire plus capé, Richardson Jackson le coach du Gabon estime « Qu’il faut passer à autre chose et se concentrer sur l’une des grandes équipes du Basket africain. On sait que l’Algérie est une grande nation. Il nous faudra donc hausser notre niveau pour être performant ». Plutôt dans la journée, l’Angola a dominé le Nigeria 28-16. Victoire de l’Algérie face au Cameroun (31-23). L’Egypte champion en titre qui battu le Maroc (33- 28).

Programme du jeudi 18 janvier 2018

13h TU Cameroun-Tunisie (A)

15h TU RDC- Angola (B)

17h TU Nigeria-Egypte (B)

19h TU Algérie-Gabon (A)