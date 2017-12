Tout est presque prêt et le nouveau complexe sportif de Libreville va être livré aux autorités gabonaises le 25 décembre prochain. C’est cette enceinte qui abritera les rencontres de la vingt-troisième édition du Championnat d’Afrique des nations de handball masculin, du 16 au 28 janvier prochain. Le Vice-président de la République a reçu les assurances du maître d’ouvrage, lors de sa descente sur le terrain pour constater l’avancement des travaux, au stade des finitions. « Je peux dire que je suis satisfait, disons partiellement. Je ne le serai totalement que lorsque le président de la République aura constaté que tout est en bon ordre et que les jeux peuvent commencer dans de très bonnes conditions », a confié ce dernier.

Occasion pour Pierre Claver Manganga Moussavou d’annoncer incessamment des actions fortes : « Il y a encore un problème de déguerpissement des personnes qui obstruent l’entrée principale du Complexe sportif de Libreville au quartier Petit Paris dans le 3e arrondissement de la capitale. Nous allons nous y mettre. Il y a aussi un problème de poubelles qu’il faut débarrasser ».

Selon Pierre Claver Maganga Moussavou, dans les prochains jours, une séance de travail va rassembler les ministères concernés par le déguerpissement pour s’assurer que chaque composante fait comme il se doit son travail pour la réussite de la Can de Handball . La semaine dernière déjà, le président du comité d’organisation de cette compétition, François Epouta avait exprimé sa joie en constatant l’avancée de travaux.

Pour rappel, 10 équipes sont attendues à Libreville du 16 au 28 janvier 2018 pour la Can de Handball messieurs. Dans la poule A, le Gabon va croiser le Congo Brazzaville, en match d’ouverture. Les autres forces en présence de cette poule sont, la Tunisie (Ndlr : équipe la plus titrée avec 9 Can), l’Algérie et le Cameroun. Le groupe B pour sa part, est composé du champion en titre l’Egypte, de l’Angola, de la RDC, du Maroc et du Nigeria. Les 3 premières équipes vont se qualifier pour le 26e championnat du monde de handball qui va se jouer du 9 au 27 janvier 2019 en Allemagne et au Danemark.