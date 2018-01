Handball/CAN 2018 : Le Gabon surprend sa bête noire, l’Algérie !

Un scénario dingue, le Gabon a crée la sensation de la deuxième journée des phases de poule de la 23e Can de handball des hommes au Palais des Sports de Libreville. Aubyang Milama Yannick, élu meilleur joueur du match et les autres, ont battu au forceps la grande équipe d’Algérie sur la marque de (25 à 26). Une deuxième victoire de suite après celle obtenue devant le Congo.

Explosion de joie et scène de délire au coup de sifflet final de la rencontre Gabon Vs Algérie, au Palais des Sports de Libreville pour le compte de la 2ème journée des phases de poule de la 23e Can de handball des hommes. A l’opposé tristesse et larmes sur les visages des Algériens qui viennent de passer à côté de quelque chose de précieux. Les Panthères viennent d’obtenir leur deuxième victoire après celle d’hier. Une difficile victoire devant l’une des plus grandes équipes de handball en Afrique.

Le score (26 -25) indique combien la rencontre a été impressionnante et surtout une fin de match pleine de suspens. Mais dès l’entame de la partie, le Gabon se distingue en ouvrant le score. Depuis donc la 5ème minute, le Gabon n’a plus été rattrapé au score par son adversaire qui a toujours couru pour revenir au score. Les Gabonais qui en veulent et jouet sans complexe en multipliant les offensives et enchainent les buts. C’est fort de cela que le staff technique algérien a commandé le premier temps mort de la partie.

« Il fallait diminuer l’ardeur des Panthères qui prenaient de l’ascendance dans cette partie », a commenté une journaliste sportive. A la reprise, Aubyang Milama Yannick, élu meilleur joueur de la partie a inscrit un but d’une rare beauté qui a provoqué le délire au cœur du Palais des Sports. Ce qui a porté le score à (8-4). Face à des Fennecs qui en voulaient ils vont parvenir à diminuer l’écart et atteindre la mi-temps épuisés sur le score de (16 à 12).

Le retour des vestiaires s’effectue avec hargne, puisque le Gabon s’est encore permis de marquer en premier. Les deux équipes vont terminer la rencontre sur les rotules. Berkous Messaoud, le meilleur algérien sur le terrain va donner des sueurs froides au public en scorant à chaque fois. Mais il est tombé sur un grand gardien de but gabonais. En Effet, Gervelas Remy a été pour beaucoup dans l’exploit du Gabon, tant à des moments critiques, il a sorti de grandes détentes pour effacer les offensives algériennes.

Les deux dernières minutes ont été puissantes en intensité mais les Algériens ne sont pas parvenus à remettre les pendules à l’heure. Une prestation saluée par le coach des fennecs, Haiouani Sfiane qui a reconnu que « Le Gabon aurait pu gagner par un score plus élevé. Sportivement, je félicite les Gabonais qui ont été très bon ce soir. C’est vrai on s’attendait à vivre une telle rencontre. On a essayé de s’adapter essentiellement sur le style du Gabon. Même si il y a eu des détails, cela n’enlève en rien le mérite du Gabon encore félicitations ».

Comme en écho au propos de son collègue, l’adjoint du Gabon, Pablo Morel retient que « L’engagement de son équipe et surtout la détermination, même si en fin de match le pire a failli se produire. C’est une histoire qui se construit avec les joueurs. On va savourer cette victoire par ce que battre l’Algérie c’est énorme ». La partie gabonaise promet de se mettre rapidement au travail car ce vendredi c’est une autre paire de manche avec l’équipe la plus titrée d’Afrique, la Tunisie.

Les autres résultats de la 2e journée ?

Egypte-Nigeria (27-22p)

Angola-RDC (28- 23)

Tunisie-Cameroun (32-26)

Le programme de la 3e journée ?

13h RDC-Nigeria

15h Congo-Algérie

17h Angola-Maroc

19h Gabon-Tunisie