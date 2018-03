Handball : Le Gabon face à des poids-lourds !

Représenté par trois clubs à savoir Phoenix, Salinas, (chez les hommes) et le Stade Mandji, (chez les dames), à la Coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball qui se tiendra du 12 au 23 avril prochain, le Gabon aura fort à faire dans les poules A, B et C.

Dans cette Coupe d’Afrique des clubs vainqueurs de Coupes, le Gabon, chez les messieurs avec Salinas comme chez les dames avec Stade Mandji, affrontera les tenants du titre de cette compétition continentale. Salinas de Port-Gentil (Messieurs) logé dans la poule C croisera le fer avec le champion en titre Al Ahly, Al Ittihad de Libye et AS Minuh du Cameroun voisin. Dans cette poule les chances du Gabon sont réduites d’autant plus que Salinas est en manque de compétition.

Le Stade Mandji dame (Poule B) tentera de défier le champion en titre, Fap (Cameroun), Petro Atletico (Angola), Abo Sport (Congo) et Habitat HBC (Côte d’Ivoire). Une tâche ardue au regard du vécu des équipes en face et de son manque de compétition également. Toujours en dames, le groupe A est composé de Primeiro Agosto (Angola), Cara (Congo), Héritage (RDC), Dynamique (Cameroun) et Al Ahly (Egypte). Désormais habitué aux compétitions continentales, Phoenix affrontera dans la poule A, le Wydad Smara du Maroc, la JSK de la RDC et les Tchadiens de Kembata Durame. Mais pour certains techniciens de la petite balle, le club gabonais peut bien tirer son épingle du jeu dans cette poule, car selon eux le club congolais et Tchadien ne sont pas forcement des foudres de guerre.

Le Groupe B est composé de l’Etoile du Sahel (Tunisie), Fap (Cameroun), Inter Club (Congo) et Al Nasser (Libye). Ici tous les pronostics sont en favorables à deux clubs, tunisien et libyen. Dans le Groupe C, on retrouve Héliopolis (Egypte), Red Star (Côte d’Ivoire), JSL (RDC) et Kirkos Sub City (Ethiopie).