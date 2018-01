Handball/Can 2018 : Le Gabon chute devant le champion en titre

Elle a du métier l’équipe de handball de Tunisie. Elle a su contenir le Gabon pour finalement battre cette équipe par (27 à 15). Le match qui a débuté dans un rythme fou a vu le Gabon se déployer devant des tunisiens qui ont multipliés les maladresses devant les buts du gardien gabonais qui a bloqué plusieurs actions. Mais l’état de grâce du portier gabonais n’a été que de courte durée. La Tunisie administre un fort pressing, mais rate toujours le cadre. Le score (2-2) à la 11e mn témoigne de l’engagement des deux équipes. Le Gabon est parvenu a mené à la 16e minute (5-4).

Apres là, c’était le déroulement de la technique pour les aigles de Carthage. Juste après son temps mort, elle a accéléré jusqu’à la mi-temps sur le score de (11 à 6).

Les tunisiens ont tellement organisé le bloc défensif que le Gabon a raté toutes ses tentatives. Une situation bien comprise par le patron du sept gabonais, Jackson Richardson « L’objectif du handballeur, c’est d’apprendre à bien tirer dans la cage. C’est vrai qu’avec la fatigue on n’a plus la même lucidité et la même facilité d’être performant. Plus le chrono avance, plus la balle devient lourde. Quand on est devant une grosse équipe comme la Tunisie il faut éviter ce genre d’erreurs. C’est le discours que je tiens à mes joueurs ».

La reprise est engagée et les gabonais parviennent tout de même a inscrire 3 buts devant des tunisiens qui en ont marqué autant. Les pertes de balles en attaque permettent aux Tunisiens de procéder par contre. Les Gabonais baissent de régime ce qui profite naturellement aux égyptiens qui sont plus vivaces. Ils comptabilisent 18 point contre 10 pour le Gabon avant le dernier quart d’heure de jeu. Les tunisiens dans une phase faible encaissent 4 buts, mais restent avantagés au score à 9 minutes du terme, (21 à 14). La débauche d’énergie de la veille contre les algériens se fait ressentir dans les actions du 7 national qui ne sont plus concertées. Ce qui fait l’affaire des Tunisiens qui exploitent la faiblesse des gabonais et achèvent la partie sur le score de 27 à 15.

Le sélectionneur des Aigles de Carthage, Antonio Gerona, a tout de même reconnu qu’il y avait « En face des adversaires de qualités mais on savait qu’après deux matchs intenses ils allaient vite s’épuiser. Pour autant si cette équipe du Gabon use bien de la récupération, elle peut faire mal comme lors du match contre l’Algérie ».

La 23e Can de handball des hommes observe aujourd’hui, samedi 20 janvier courant sa première journée de repos. Reprise dimanche.

Les autres résultats de la 3e journée

Angola-Maroc 32-21 (B)

RDC-Nigeria 28-21 (B)

Algérie-Congo 30-24 (A)

Pour rappel, le Cameroun et l’Egypte étaient au repos.