Handball/Can 2018 : Le Gabon arrache le nul face au Cameroun

Le genre de match que l’on a envie de revivre. Tant il y a de l’engagement, du physique, de l’envie et de la passion. Gabon-Cameroun s’est soldé par un nul (29-29). Les deux équipes clôturaient la phase de poule de la 23ème Can de handball au Palais des Sports de la capitale gabonaise où l’ambiance était au rendez-vous. Place désormais au ¼ de finale à partir de mercredi prochain.

Il reste 5 secondes au marquoir et le public est tendu. Le Cameroun mène le Gabon (29 à 28). L’arbitre de la partie accorde un dernier penalty au Gabon.Ca passe ou ça casse ! Robin s’élance et marque au grand bonheur d’un public qui chavire dans l’océan du délire. Le Gabon égalise et c’est la fin du match. Du côté de la tribune officielle, le Premier ministre enchanté applaudit tout comme les autres officiels. C’est la joie pour les supporters des Panthères et l’énervement pour les supporters camerounais venus nombreux uniquement pour ce match. En plus du nul, le Gabon savoure sa première qualification en ¼ de finale d’une Can de handball. Le Camerounais fair-play se congratule malgré l’élimination.

Dans cette partie chaque équipe a eu sa période. Le Gabon a multiplié les efforts et les erreurs dès l’entame de la partie. Mais ce sont les Lions qui imposent le rythme et parviennent à mener au score. Ce n’est qu’a 12ème minute de jeu que les Gabonais vont prendre en compte le match. Ils ont l’avantage au score (6-5), puis (9-6). Le coach Camerounais est obligé de commander un temps mort. Malgré cela, Enho Lancelot rate tous ces face à face avec le portier gabonais Essono Eny. A la mi-temps le, score est de (16 à 15) pour les poulains de Richardson Jackson.

Revenus des vestiaires les Camerounais accélèrent et prennent l’avantage. Ils ne vont faire que mener le Gabon tantôt avec 2 ou 3 point de différence. Durant cette période la maladresse est lisible dans la prestation des Panthères et le portier gabonais Gervelas Rémy, très bon depuis le début de la compétition est dans un soir ou rien lui réussi. Il a dû céder sa place à Essono. Nze Mba Varene, l’ailier des Panthères, très virevoltant, régale le public par sa technique et les buts qui permettent au public de croire. Au finish, le Gabon s’en tire plutôt bien, face une vaillante équipe camerounaise qui au bout du compte comptabilise 3 défaites et un nul. Elle devra donc rentrer à la maison et se remettre au travail en espérant être au Caire en Egypte dans deux ans.

Les résultats de la 5e et dernière journée

Tunisie-Congo (36-23)

Maroc-Nigeria (24-23)

Egypte-RDC (36-27)

Gabon-Cameroun (29-29)

La 23e Can de handball des hommes marque une pause ce mardi. Reprise mercredi avec les ¼ de finale. La finale est prévue dimanche prochain. Les 3 premières équipes vont représenter l’Afrique a la coupe du monde de handball en Allemagne et Danemark en janvier 2019.