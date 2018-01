Handball/Can 2018 : Le Gabon à l’épreuve du Cameroun

La dernière journée des phases poules de la 23ème Can de handball des hommes offre un duel sous régional entre le Gabon qualifié et le Cameroun éliminé. Les lions indomptables sont à 3 défaites, en autant de parties alors que le Gabon savoure deux victoires et une défaite.

Gabon Vs Cameroun dans toutes les disciplines est toujours un évènement. Normal ce sont des voisins et chacun revendique à juste titre la suprématie. Sauf que dans cette configuration, le Gabon arrive sur le parquet avec un gros avantage. Celui d’avoir déjà gagné 2 rencontres sur trois et perdu une. A l’opposée, le Cameroun est mal en point. Et pour cause, les Lions Indomptables vivent une Can terrible, 3 matchs et trois revers, (Ndlr : Cameroun-Algérie (23-31), Cameroun-Tunisie (26-32) et Cameroun-Congo (22-29)). Ils jouent donc ce lundi leur dernière carte.

Par contre à l’entame le Gabon s’est débarrassé de son voisin congolais (27 à 22). Ensuite, le Gabon a surpris le monde en dominant sa bête noire l’Algérie (26 à 25). Face à la Tunisie, le Gabon n’a pas fait le poids. Avantage aux aigles de Carthage (27 à 15). Même si dans cette Can le Gabon fait pour l’instant bonne figure, il reste tout de même que dans l’histoire de la Can jamais les Panthères n’ont pris le dessus sur le Cameroun. En témoigne les résultats suivants :

La 15e édition du championnat d’Afrique des nations de handball masculin au Maroc en 2002. Dans le groupe D, le Cameroun battait le Gabon (27-22). Le Gabon dans son groupe à 3 terminait dernier devant le Cameroun et la Tunisie. En 2010 pour la 19e Can en Egypte. Le groupe B, les deux équipes sont éliminées, mais le Gabon termine devant le Cameroun après un match nul (33-33).

Dans cette Can remportée par la Tunisie, le Gabon a terminé 9ème sur 12 équipes et le Cameroun 10ème. 2014 en Algérie pour la 21e Can, retrouvaille entre voisin gabonais et camerounais dans le groupe A. Victoire des camerounais (28 a 26). Le Cameroun achève sa course à la 5ème place sur 6, donc éliminé. Le Gabon est 9ème et le Cameroun 5ème sur 11 participants. Lors de la dernière Can, il y a deux ans en Egypte, le Cameroun a encore dominé le Gabon dans la poule A. Les Panthères se sont classées dernières du groupe.

Durant la 4e journée, le Gabon était au repos comme le Nigeria.

Les résultats de cette journée :

Maroc-RDC (33-28), Cameroun-Congo (22-29), Tunisie-Algérie (25-25), Egypte-Angola (25-20).

Ce lundi, 5e et dernière journée des phases de poule

13h Tunisie -Congo

15h Maroc-Nigeria

17h Egypte-RDC

19h Gabon Cameroun

L’Algérie et l’Angola sont au repos.