Handball /CAN 2018 : Fin du séminaire de formation Macaire Bantsantsa

Lancé mardi dernier le séminaire de formation adressé aux journalistes et dénommé Macaire Bantsantsa ,du nom du feu premier président de la LINEPH et ancien deuxième vice-président de la Fédération Gabonaise de Handball , en perspective de la Coupe d’Afrique des Nations 2018 e a pris fin jeudi 11 janvier à la chambre de commerce de Libreville .

Initié le 9 janvier dernier à l’intention des journalistes de la presse sportive indépendante mais également aux auditeurs libres, le séminaire de formation dénommé Macaire Bantsantsa, marrainé par le Dr Nicole Asselé a pris fin jeudi 11 janvier sur une note de satisfaction totale, selon les responsables de l’Association Gabonaise de la Presse Sportive Indépendante (AGPSI), initiateurs du projet.

Pendant 3 jours, des rudiments supplémentaires ont enrichi les connaissances de base des journalistes sous la direction des formateurs choisis à cet effet.

« En ma qualité de Président de l’AGPSI, je tiens à vous remercier pour l’engouement qui s’est créé autour de l’événement et des différents thèmes abordés. Car non seulement chaque formateur a fait preuve de profondeur dans la transmission des savoirs, mais il y a eu en plus un intérêt manifeste des journalistes vis-à-vis des programmes dispensés. Pour cette deuxième organisation, on peut marquer notre satisfaction au regard de la disponibilité des formateurs, l’engouement suscité par les thématiques abordées, l’intérêt porté par les autorités sportives dans l’accompagnement et l’aboutissement heureux de ce projet » a déclaré Rodrigue Bekalé.

Selon Rodrigue Bekale, une organisation de cette envergure ne peut avoir de sens que par la performance des intervenants associés. Permettez-moi donc, au nom de l’Association que je dirige, d’adresser mes sincères remerciements doublés de félicitations chaleureuses à Messieurs Thierry Claude MBINI (DTN Handball), Charlie Angué (Délégué CAHB Handball) et James Angelo Loundou (Journaliste du quotidien l’union) pour leur implication dans la réussite de cet événement » a-t-il fait savoir dans son discours de circonstance avant d’adresser ses remerciements à la marraine Dr Nicole Asselé, pour tout son soutien.