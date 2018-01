Handball/CAN 2017 : Début de la compétition aujourd’hui

Mercredi 17 janvier 2018, jour inaugural du 23e championnat d’Afrique des nations de handball chez les hommes. Cela fait 39 ans que l’Afrique centrale n’avait plus abrité cette compétition, après la 3ème édition à Brazzaville au Congo en 1979. Pour ce nouveau rendez-vous, le Gabon à sa 8ème participation ouvre le bal à 18h 30, dans une rencontre qu’il l’oppose à son voisin congolais. En 2010 lors de la Can en Egypte, le Gabon avait dominé le Congo lors du tour de classement (32 à 30). Pour autant, les Congolais terminaient 8ème devant les Gabonais 9ème. En 2012 à l’occasion de la 20ème Can, au Maroc, au tour préliminaire le Congo avait difficilement battu le Gabon (21-20).

Les deux équipes se retrouvent encore pour le match d’ouverture. Le Congo, médaillé de bronze lors des derniers jeux africains a été éliminé par l’Egypte (futur vainqueur) il y a deux ans durant la Can. Le coach national du Congo, Samba Roussel « Géomètre », veut figurer parmi les meilleures équipes du handball africain. D’où l’ambition du Ministre congolais des Sports, M. Hugues Ngouélondélé qui a dernièrement demandé à son équipe nationale d’élever le niveau du handball congolais en venant à bout du Gabon dès le match d’ouverture. Du coté des panthères, joueurs et encadreurs se fixent comme objectif la 3e place qualificative pour le mondial dans un an.

Mais avant, le public aura droit à 3 rencontres. Dès 9 h le premier face à face dans la poule B, entre l’Angola et le Nigeria. Les « palencasnegras » ,3ème lors de la dernière Can et en 2004, rentrent d’une mise au vert au Portugal. Ils nourrissent le rêve d’être enfin champion d’Afrique pour la 15e participation. Mais pour cela, il faut commencer par vaincre le Nigeria qui en 11 ans présences n’a jamais été au podium. Mais, le même Nigeria a justement raté le podium en 1998 en Afrique du Sud pendant la Can en terminant 4ème après avoir dominé le groupe B ou justement il avait fait match nul avec l’Angola (28-28).

A partir de 11h, le groupe A entre en scène avec l’Algérie et le Cameroun. Avec 22 participations, les Fennecs sont parmi les favoris de cette compétition à travers le continent. Ils ont dans leur vitrine 7 trophées de la Can (2e équipe la plus titrée après la Tunisie) et 7 finales perdues. Les hommes de l’entraineur Sofiane Haïouani ont remporté au Qatar (lors d’un tournoi amical) deux des quatre matchs disputés contre Cuba (32-20) et face à Oman (28-27). Le Cameroun se dresse en adversaire mais il ne pèse pas lourd. Il y a deux ans lors de la dernière Can, l’Algérie avait terminé 2ème du groupe A alors que le Cameroun se classait 4e et tombait en ¼ de finale au moment où les algériens étaient éliminés en ½ finale.

Marocains et égyptiens se donnent rendez-vous à 13 h. Il s’agit là, d’une grande partie de handball. L’Egypte 6 fois champion du continent et champion en titre a toujours été au-dessus des lions de l’Atlas en témoigne, la dernière Can ou en plus de remporter la coupe les pharaons ont été 1er du groupe devant l’Algérie, le Maroc, le Cameroun, le Nigeria et Gabon. Le Maroc a glané juste une médaille de bronze en 2006 en Tunisie. C’est sa meilleure performance en 18 participations.

Le programme du jeudi 17 janvier :

Cameroun-Tunisie (13h groupe A)

RDC-Angola (15h groupe B)

Nigeria-Egypte (17h groupe B)

Algérie-Gabon (19h groupe A)

NB : L’heure est locale. Une heure de moins en TU