Guichet unique de Nkok : Les douaniers désormais outillés

Les douaniers affectés à la zone économique spéciale de Nkok, (ZES), peuvent maintenant remplir pleinement leurs missions régaliennes. Ainsi, l’Administrateur Général de la ZERP de Nkok, Gabriel Ntougou a reçu, hier vendredi 19 janvier courant, des mains du Directeur général des douanes et droits indirects, Raymond Okongo, le cachet et formulaires administratifs indispensables à toutes opérations.

Pour un contrôle plus efficace et efficient, Raymond Okongo, Directeur général des Douanes et droits indirects a procédé à la remise du cachet, du certificat d’empotage et certificat d’origine, au démembrement de la Douane sis à Nkok. Objectif : réduire considérablement le temps des opérations et certifier par la même occasion l’origine et la qualité des produits sortant de Nkok.

Dans la même foulée, Raymond Okongo a officiellement présenté les trois, (3) agents de l’Unité de conformité qui vont désormais officier de façon permanente à Nkok. Par ailleurs, il a instruit l’Administrateur Général de la ZERP de Nkok de mettre très rapidement en place un système de « Tracking » qui permettra de suivre et localiser en temps réel les conteneurs sortant du port d’Owendo.