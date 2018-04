Grossesses précoces : L’un des combats des Mille et une !

La lutte contre les grossesses précoces, tel est le nouveau combat de l’association des « mille et une ». Laquelle association a devisé hier, vendredi 13 avril courant avec les élèves du lycée Djoué Dabany. Objectif : mettre un haro sur ce phénomène qui gangrène la société gabonaise.

Débutée le 11 avril dernier, la caravane de sensibilisation initiée par l’association les « Mille et une » s’est poursuivie hier au lycée Djoué Dabany. Là-bas, les débats ont tourné autour de l’avenir de la jeune gabonaise. « Nous avons lancé une caravane de sensibilisation de jeunes filles afin qu’elles préparent au mieux leur avenir. Nous avons observé que les jeunes filles, lorsqu’elles sortent des lycées sont toujours dans des métiers, permettez moi l’expression ‘’macro’’ alors qu’il y a aujourd’hui beaucoup de métiers où les femmes sont moins nombreuses. Alors que sur ses métiers-là elles peuvent avoir facilement l’emploi et être moins au chômage. Donc, c’est en premier le message que nous leur passons. Nous leur donnons des exemples des femmes qui ont réussi, pour transformer leurs rêves en réalité », a déclaré Yolande Nyonda, vice-présidente des Mille et une.

D’où les échanges fructueux inhérents à la problématique des grossesses précoces qui selon ces dames notamment le Dr Nicole Assélé, promotrice du mouvement, incitent les jeunes filles à exister et non vivre par procuration. « (…) Ce n’est pas derrière un grand homme, il y a une grande dame. Nous disons a coté d’un grand homme, il y a une grande dame », a affirmé Nicole Assélé, présidente des Mille et une. Cette dernière de rajouter : « Nous voulons que la femme apprenne à exister ».