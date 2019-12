Au Gabon, la dégradation de nombreux services de base destinés aux usagers, à l’exemple de ceux de la santé, de l’eau et de l’électricité, de l’éducation ou encore de la route alimente les débats au sein de l’opinion qui ne manque pas d’appeler les autorités compétentes à agir. Conscient des faiblesses d’action du Gouvernement, le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, comme une forme de réponse à l’état de dégradation de ces services a décidé d’adopter un « Plan d’Action Prioritaire » di du Gouvernement.

Evalué à 349 milliards de francs CFA selon l’annonce faite par le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale devant les députés lors de sa déclaration de politique générale il y a quelques jours, ce plan est destiné à rehausser l’efficacité de l’offre de service public dans certains secteurs d’activité, notamment ceux « … pour lesquels les actions immédiates et visibles sont nécessaires ». Intégré dans le projet de finance 2020, ces secteurs concernent aussi bien ceux de l’éducation, que la santé, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle, les infrastructures routières et bien d’autres.

Au niveau de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, le Gouvernement entend ainsi, au travers de ce plan, injecter 117 milliards de francs CFA, afin selon le Premier ministre, de renforcer les capacités d’accueil et la modernisation des écoles, universités et instituts de formation professionnelle. Du côté de la santé, ce sont 16 milliards de francs CFA qui sont prévus pour l’amélioration de l’offre de service de santé dans les CHU de Libreville, Owendo et Akanda. « En attendant la résolution de la Task force sur la santé, le Gouvernement portera une attention particulière, sur l’amélioration d’accueils des malades aux urgences. Parallèlement à la prise de service des malades dans les urgences, notamment lorsque le pronostic vital est engagé, le gouvernement veillera à la disponibilité des médicaments de qualité dans les structures sanitaires »

Enfin, pour la poursuite du programme de réhabilitation des voiries urbaines, la relance des subdivisions des travaux publics et les travaux de réaménagement de la route nationale, 135 milliards de francs CFA seront consentis à la réalisation de ces différentes tâches. « L’ambition du Gouvernement est de construire un réseau routier permettant à tous les gabonais de se déplacer librement, à l’intérieur des villes et des villages » a confié le Premier ministre qui a par la même occasion, annoncé des grands chantiers dans les domaines des transports, routier, ferroviaire et aérien avec là également, l’annonce de l’amélioration des services et infrastructures. Du côté de l’eau et de l’électricité, 42 milliards de francs CFA seront consentis à ce secteur. Cet argent servira principalement au renforcement de la capacité d’offre et l’accès des ménages à ces services, mais également à sécuriser les unités de production…

Conscient du « bilan mitigé » de son action durant les dix derniers mois à la tête du Gouvernement, Julien Nkoghe Bekale veut tirer des leçons du passé et agir au mieux par l’entremise de ce « Plan d’Action Prioritaire du Gouvernement » pour répondre aux préoccupations les plus immédiates des gabonais. S’il parait raisonnable d’accorder à son équipe le bénéfice du doute, après un premier bilan en forme d’échec, il reste que c’est au pied du mur qu’on juge le maçon. En attendant donc le prochain bilan, wait and see…