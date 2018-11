Egal à lui-même, le président du Bloc Démocratique Chrétien (BDC) a invité hier mercredi 31 octobre 2018, les partis politiques de l’opposition étant dans le gouvernement et dans les institutions de l’exécutif à clarifier leur positionnement politique.

Si les élections couplées, (Ndlr : législatives et locales qui viennent de se dérouler) ont été « tout sauf démocratiques », selon Guy Christian Mavioga, le Président du Bloc Démocratique Chrétien (BDC), ce dernier a tout de même félicité ceux qui ont été plébiscités lors de ce qu’il qualifie de « foire électorale ». Guy Christian Mavioga de rajouter « (…) Les élections terminées, nous devons avoir une lisibilité et une visibilité bien claire pour que l’on sache désormais qui est opposant dans notre pays et qui ne l’est pas ». Cette énième pique s’adresse aux Hommes politiques qui se réclament de l’opposition étant dans le même temps aux affaires.

« Il est à notre sens inconcevable d’être à la fois aux affaires et continuer de se faire passer pour opposants. Un opposant est un adversaire, un concurrent, c’est celui qui se met en face des gouvernants pour critiquer, proposer et chercher à gouverner » a lancé Guy Christian Mavioga. Pour le président du BDC, il est temps que ces partis politiques et leurs responsables s’engagent officiellement « ou de démissionner pour retrouver les bancs qu’ils ont laissés vide dans l’opposition » a renchérit le président du BDC.