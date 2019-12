Présent en territoire gabonais pour la deuxième fois, le président de la FIFA, Gianni Infantino a été reçu à la Fédération Gabonaise de Football par le président de cette instance, Pierre Alain Mounguengui, en présence des membres de son comité exécutif. Accompagné entre autre par le champion du Monde 1998 Youri Djorkaeff, Gianni Infantino a promis accompagner la FEGAFOOT dans la matérialisation de ses projets de développement du football.

Hôte de Pierre Alain Mounguengui au sein de la maison Alexandre Sambat, Gianni Infantino a assisté à une brève prestation de la structuration de l’instance du football gabonais et ses réalisations telles que l’extension du siège, les finitions à plus de 80% du centre technique de Bikelé. Des efforts salués par le patron du football mondial. La présentation des nouveaux projets de développement comme la construction des stades de futsal, de Beach Soccer etc.. , par la FEGAFOOT n’a pas laissé insensible le patron du football mondial qui a aussi appelé l’organisation de Pierre Alain Mounguengui à se déployer davantage dans l’organisation du football féminin et des jeunes. « En matière de projet de développement du football, vous pouvez compter sur la FIFA » a-t-il déclaré.

Informé du non démarrage du championnat national de football de première division, Gianni Infantino a appelé les uns et les autres à tout faire pour une reprise imminente des activités. Dans son discours de circonstance, Infantino qui a présenté Youri Djorkaeff comme étant le directeur de la fondation de la Fifa qui s’illustre dans l’éducation et la formation a fait savoir que le champion du Monde 1998 reviendra à Libreville dans le cadre de ses missions.

Bien avant dans la journée, Gianni Infantino a été reçu par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba en présence du ministre des sports Franck Nguema accusé à tort ou à raison par les présidents des clubs d’être en partie responsable de la non reprise du championnat national de football de première division.