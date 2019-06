Gestion des investissements publics au Gabon : Le FMI en appui

Analyser les forces et les faiblesses du système de gestion des investissements publics et identifier les actions prioritaires pour améliorer l’efficience de la gestion des investissements. Telle est la mission de la délégation du Fonds Monétaire International qu’a reçu le 25 juin dernier, au siège de l’ANPI, le Ministre de la Promotion des Investissements, Jean Fidèle Otandault.

L’efficience des investissements publics, sa rentabilité afin d’impacter positivement les populations gabonaises sont les objectifs recherchés par la mission d’assistance technique des experts du Fonds Monétaire Internationale (FMI). Les experts du FMI prévoient donc durant leur séjour d’échanger avec l’ensemble des institutions du secteur des investissements. « Nous rencontrons tous les acteurs qui sont concernés dans l’administration, les institutions publiques qui sont impliquées dans l’investissement public. Élaborer ce diagnostic avec l’ensemble des acteurs concernés », a poursuivi Gwenaëlle SUC.

La mission du FMI pondra par la suite une feuille de route d’actions et de réformes qui vise à dynamiser les investissements publics. « Je suis ravi de rencontrer le Ministre pour discuter de ces nouveaux défis qui sont importants pour la croissance et pour le développement de l’économie gabonaise. C’est dans ce contexte qu’une mission d’assistance technique est venue aider le gouvernement à identifier ses forces et faiblesses et mettre une feuille de route pour améliorer l’implémentation de ses investissements » a quant à lui, déclaré Marcos Poplawski Ribeiro, représentant résident du FMI.

Avec un taux d’investissement élevé, l’économie gabonaise a du mal à atteindre la croissance escomptée. Les investissements publics n’ont pas apporté les résultats attendus. « Il fallait échanger pour faire l’évaluation des investissements publics. Pour voir quel est l’efficacité et l’efficience de ces investissements publics. Ça veut dire qu’on peu mieux faire avec les moyens que nous avons » a conclu le Ministre Jean Fidèle Otandault.