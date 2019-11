Gestion des forêts : Vers une nouvelle stratégie ?

Multiplier par dix l’apport du secteur forêt dans l’économie gabonaise, c’est l’un des enjeux de la nouvelle stratégie de développement forestier, confiée au Ministre en charge de cette question, le Pr. Lee White. Axée sur une vision de développement inclusif de ce secteur, le gouvernement entend de cette nouvelle politique, quelle booste l’économie nationale et contribue à augmenter le nombre d’emplois tout en permettant une gestion durable des forêts. La mise en œuvre de cette nouvelle politique interviendra en janvier prochain dans un contexte environnemental national sous-pression, avec la volonté du Gabon de certifier l’ensemble de ses concessions forestières à la norme FSC d’ici 2022, mais il faudra attendre cinq ans pour observer son efficacité. Cette nouvelle politique aura en effet, l’avantage de mettre un accent particulier sur les forêts communautaires, ce qui devrait positivement impacter les populations riveraines.

Notons cependant que l’annonce de cette politique intervient quelques semaines après l’enveloppe de 90 milliards de francs CFA remise par la Norvège au Gabon. Une manne attribuée pour ses efforts de lutte contre la déforestation. Cette récompense et les actions du FSC incitant les pays et opérateurs économiques à exploiter durablement les forêts ont montré le gain potentiel que les pays et les populations peuvent tirer de cette ressource, mais dans un élan d’exploitation durable. Le Gabon qui souhaite pleinement s’inscrire dans une politique qui concilie ces deux facteurs, devra veiller à ne pas compromettre ces ambitions en la matière car, il en va du leadership continental du pays.