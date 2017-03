Le 21 mars prochain, plus de 2 000 Chefs dans plus 150 pays répartis sur 5 continents, (dont 10% de Chefs africains), vont célébrer la gastronomie française. « Nous souhaitons pour la troisième édition consécutive, au monde entier, bon appétit ! », a déclaré Alain Ducresse. Au Gabon, 4 restaurants situés dans la Commune de Libreville participent à cette troisième édition, (Ndlr : « Beach club », « Chez Marco », « Le confidentiel » et « le Lokua »). Notons tout de même que cette année, on enregistre une baisse de la participation des Chefs gabonais comparativement à la précédente édition.

Cet événement organisé sous forme de dîner est inspiré d’un projet semblable a l’initiative d’Auguste Escoffier en 1912. « Le goût de France » s’inscrit dans cet esprit avec la volonté d’associer toutes les catégories de restaurants à travers le monde. Objectif : parler cuisine française, sa joie de vivre, légèreté, bref un pan de la culture française. Initié en 2015 à la suite de l’inscription en 2010 du « Repas Gastronomique Français » sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO, prêt de 1700 restaurants qui ont pris part à cette opération l’année dernière.