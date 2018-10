Gabon Wood Show : La deuxième édition en juin 2019

Après le succès du Gabon Wood Show 2018, organisé en juin dernier au jardin Botanique à Libreville par Gabon special economic zone (GSEZ) en partenariat avec le Ministère des Eaux et Forêts et rehaussé par la présence d’investisseurs étrangers, par ailleurs experts du secteur bois, les promoteurs songent à l’édition 2019. « Nous avons tous pu voir le succès qu’a été le salon du bois 2018, et ce succès n’aurait pas été possible sans le support de notre ministre. Ce succès a boosté l’image du Gabon sur le plan international, et a aussi déterminé le Gabon comme une destination pour le bois », s’est exprimé le Directeur général de Nkok, Jasveer Singh. Cette dynamique tient avant tout de la bonne santé du secteur forestier, marquée par un bon ancrage des investissements privés sources d’emploi et de création de valeurs. Le Gabon Wood Show édition 2019 pourrait donc avoir lieu les 24, 25 et 26 juin prochain.

Cette suite logique conforte la position du Gabon qui devrait entrer dans la seconde phase de sa stratégie de transformation de bois en produits dérivés, en l’occurrence des meubles pour l’exportation exclusive. « Nous envisageons déjà au-delà de la deuxième transformation. C’est-à-dire ne sortirait du pays que des produits transformés en meuble et autres accessoires consommés dans les pays industriels », a projeté le Ministre des Eaux et Forêts, Jacques Denis Tsanga. La seconde édition du Gabon Wood Show va donc permettre de consolider cette décision stratégique avec pour repères les prémices amorcés dans le secteur depuis 2009, date de la prise de la décision d’interdiction d’exportation de grumes sans première transformation.

« L’organisation du premier Gabon Wood Show a attiré énormément de partenaires (…). Ce succès est une motivation pour le gouvernement gabonais et nos partenaires, d’envisager l’organisation de la deuxième édition du Gabon Wood Show le 24-25-26 juin qui aura un succès beaucoup plus grand car cette première édition va permettre de montrer le visage de la nouvelle industrialisation du bois au Gabon » a annoncé le ministre.