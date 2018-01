En proie à des difficultés de tous ordres, Gabon Télévision a un tout nouveau Directeur général en la personne de Jean-Lié Massala en lieu et place de Mathieu Koumba. Une nouvelle équipe managériale pleine d’ambitions, mais surtout attendu au pied du mur.

Les programmes diffusés par les chaînes de télévision publiques nationales dont Gabon Télévision intéressent de moins en moins les téléspectateurs nationaux. Pour booster ses programmes et regagner la confiance de ces derniers, un nouveau manager vient d’être nommé, Jean-Lié Massala. La tutelle lui a d’ailleurs fait signer un contrat de performance. Objectifs : améliorer les programmes de la chaîne, procéder à la transition numérique, instaurer le débat contradictoire.

Mais pour cela, il est impérieux de régler au préalable les problèmes liés à l’obsolescence du plateau technique, l’insuffisance du matériel et la remise à niveau des agents. Des problèmes qui peuvent être solutionnés selon le nouveau patron de la chaîne selon qui estime que « (…) l’audiovisuel gabonais à un potentiel avéré (…) » ne demandant qu’à être exploité. Pour ce faire, selon le Ministère de la Communication, la Redevance audiovisuelle et cinématographique (RAC) apparaît comme une solution incontournable.

La RAC, la solution-miracle ?

La Redevance audiovisuelle et cinématographique (RAC) est l’issue de secours des chaînes de télévisions publiques. Elle a en effet, selon le Ministre de la Communication, « été mise en place pour répondre aux besoins, en termes de mise à niveau des équipements, de contenus, de formation des personnels et d’achat des programmes ». En vigueur depuis le 1er janvier à Canal+ Gabon, les fonds collectés vont compléter les 300 millions de francs CFA de subvention allouées chaque année à la télévision publique et l’Etat s’attend à récolter environ 1,6 milliards de francs CFA, rien que chez cet opérateur économique.