Entrainé par l’ancien sélectionneur des Panthères A’, champion de la Coupe de la CEMAC Stéphane Bounguendza, Missile FC a perdu un match de trop face à Mounana (0-1). Un résultat qui le prive des play offs et du maintien immédiat en D1. Pour sauver leur peau, les militaires dominés dans leur poule par CMS et Akanda, devront batailler fort en matchs de barrages prévus dans quelques jours à Libreville pour espérer un maintien en D1 . Pour ce qui est d’AS Dikaki de Mouila qui a gouté pour la première fois à la D1, elle a réalisé l’exploit en assurant son maintien.

En effet, après quatre défaites consécutives à l’aller, le club cher à la présidente Gysèle Itoumba a crée la surprise en remportant trois matchs et un nul héroïque (0-0) en phase retour , obtenu au stade Henry Sylvoz de Moanda samedi dernier, et ce, malgré un arbitrage à sens unique. Comptant désormais 10 points avec un meilleur goal average AS Dikaki termine 2e de la D derrière l’AS Mangasport, qualifié pour les play-offs avec 14 points. Pour le coach Albert Didoungou, « ce résultat est le fruit du travail de l’ensemble de mon staff technique, de mes joueurs et les responsables du club parmi lesquels la présidente Mme Gysèle Itoumba, le Président Brice Madinda et le Directeur sportif l’international Duval Nzembi ». Boris Nguema, ancien international gabonais qui finalement été aligné dans les goals de Dikaki a brillé de mille feux en dépit de son âge avancé contre Mangasport.