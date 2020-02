L’Union Sportive de Bitam semble tenir son oiseau rare cette saison au moment où la direction du club souhaite jouer le titre. Meilleur buteur d’Adouma, élu meilleur joueur du championnat national il ya trois ans, Youri Manimé a signé pour une saison avec l’USB. Pour conquérir le public, le technicien originaire de Mouila a inscrit deux buts coup sur coup face à Missile FC qui a enrôlé son ancien coéquipier Gérard Ibamba Bobo du Temple Sportif Bourgeons, leur club formateur.

Pour les supporters, la direction du club a bien fait de recruter des joueurs du calibre de Manimé Youri (23 ans). Adepte du beau jeu, fin technicien et surtout très bon sur les balles arrêtées comme il a pu le démontrer avec le 2e but sur coup franc, Youri Stéphane Manimé souhaite ventiler de la joie chez les supporters à l’extérieur comme au Stade Gaston Peyrille de Bitam chaque fois que l’occasion se présentera. L’USB comptera aussi sur des joueurs comme le jeune milieu de terrain Onouviet ex sociétaire du CMS qui forme un bon trio avec Aubyang Bayanoh et Youri Manimé. En défense, on note les arrivées de Tchico Sassou d’Oyem AC, de Cédric Nguema d’AS Dikaki, du jeune gardien de but Dalian Allogho en provenance aussi du CMS et d’Auxance Ntsengue d’Akanda FC.

Le jeune milieu terrain offensif originaire de Saint Martin des Apindjis devra confirmer tout le bien qu’on dit de lui le weekend prochain contre Pélican au stade Gaston Peyrille de Bitam pour le compte de la 4e journée du Gabon Oil National Foot1.

Les autres résultats de la 3e journée : Akanda-Bouenguidi (2-2) , CMS-Dikaki (2-2) , Mangasport-Pélican (2-1) , Stade Migovéen-USO (1-1) ,Stde Mandji-105 (0-0) .