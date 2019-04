Gabon Oil National Foot1 : La réaction incompréhensible de Sosthène Yala !

Pourtant considéré comme un homme de nature calme, le coach de Lozo Sport, Sosthène Yala s’est illustré négativement samedi 20 avril dernier au stade Mbombet de Mouila ,en cassant tout autour de lui, à l’issue du 2e but encaissé par son équipe face à la formation locale d’AS Dikaki de la Ngounié, en match comptant pour la 11e journée du Gabon Oil National Foot1.

C’est à la surprise générale y compris celle de ses propres joueurs que le coach de Lozo Sport Sosthène Yala a fait interrompre la rencontre de la 11e journée du Gabon Oil National Foot1 qui opposait son équipe à l’AS Dikaki de la Ngounié, après avoir concédé le 2e but signé de l’ivoirien Alfred Aka (2-1). Considérant que le buteur du club Molvilois était hors jeu, Sosthène Yala n’a pas trouvé mieux que de se diriger vers la table du 4e arbitre qu’il a saccagé sans état d’âme, accompagné de son adjoint.

Il aura fallu l’intervention des éléments de force de sécurité pour maitriser le coach de Lozo Sport qui criait haut et fort que son équipe ne descendra pas en deuxième division, d’autant plus que le président de la LINAF Brice Mbika Ndjambou est originaire de Lastourville. Pour certains joueurs de Lozo, il n’y avait pas péril à la demeure, au regard des 25 minutes restantes. Le comportement très condamné même par son entourage du coach Sosthène Yala alimente encore des discutions du côté de Mouila. Le but fut-il illicite, la réaction du coach n’est-elle pas excessive ?