Gabon Oil National Foot1 : L’AS Mangasport tombe au stade Mbombet de Mouila !

Néo promu, l’AS Dikaki de Mouila a renversé l’AS Mangasport, champion du Gabon en titre, samedi 13 avril au stade Mbombet de Mouila (2-0) en match comptant pour la 9e journée du Gabon Oil National Foot 1. Après sa victoire (1-0) contre Lozo Sport mercredi dernier sur les terres de Wongo à Lastourville, l’AS Dikaki soutenue par un public venu nombreux au stade Mbombet n’a pas eu du mal a maitriser l’AS Mangasport, (Ndlr : rattrapée par un excès de confiance et de zèle de ses joueurs et même de son entraineur Kevin Johny). Très à l’aise techniquement et physiquement en milieu de terrain, l’AS Dikaki a ouvert la marque grâce à sa nouvelle recrue ivoirienne, Alfred Aka, en provenance du FC Canon 105.

Diminué par la sortie sur blessure de son emblématique capitaine Edmond Mouele, le club de la COMILOG a cédé en fin de partie en encaissant le 2e but inscrit sur penalty par Govane Tsianga entrée en cours du jeu. « L’AS Dikaki a été très fort mentalement. Ses joueurs ont amené les nôtres à l’usure avec un fort impact physique qui leur a permis de gagner tous les duels. La victoire de cette équipe qui pratique d’ailleurs un très bon football est bien méritée », a déclaré un dirigeant du staff technique de Mangasport. Le club de la Ngounié recevra samedi prochain pour un autre duel la formation de Lozo Sport au stade Mbombet. Un match important et déterminant pour le maintien en première division des deux équipes.