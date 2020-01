A ce qui semble tout est fin prêt pour démarrer la nouvelle saison dont le coup d’envoi a connu plusieurs reports pour problème de financements. C’est sur la formule de deux poules A et B de 7 équipes que le Gabon Oil National Foot1 se jouera cette saison.

En ouverture de rideau, l’AS Dikaki de la Ngounié qui jouera sa deuxième année consécutive en division élite devrait recevoir sur ses installations du stade Mbombet de Mouila les néo promu en D1 de Bouenguidi Sports de Koulamoutou le 25 janvier alors qu’au stade Augustin Monedan de Sibang de Libreville, Missile FC sera face au Canon FC 105 qui marque son retour au National Foot1.

La poule A est composée de AS Dikaki, Bouenguidi FC, le CMS, Stade Migovéen, Akanda FC, Mounana, USO et dans la poule B il y a Pélican de Lambaréné, le FC 105, Missile FC, Mangasport, Stade Mandji, USB et Lozo Sport. Selon l’association des clubs, après la phase de poules, des play-offs opposeront les trois meilleures équipes de chaque poule à Oyem et Bitam au nord du Gabon respectivement pour la D1 et la D2.

Pour ce qui est de la D2 , où la formule de deux poules a également été adoptée, on retrouve l’USM, Nguen’ Asuku, Adouma FC, Moanda FC, Panthères Christ Roi de Mouila dans le groupe A et Vautour Club de la police, Oyem AC, AFJ et CSM de Port-Gentil dans le groupe B.

En attendant, le ministère des sports a été appelé à mettre les finances à la disposition de la LINAF au moins 15 jours avant le 25 janvier pour le démarrage effectif de la saison.