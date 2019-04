Très attendue par ses supporters, la première victoire de l’AS Dikaki a été possible grâce à son nouvel attaquant, Patrick Tengo, unique buteur de la rencontre qui s’est jouée sur un terrain « hostile » aux visiteurs. Après avoir perdu quatre matchs alors qu’ils ont toujours dominé leurs adversaires, les joueurs de l’AS Dikaki ont crée la différence et ont opté pour un bloc compacte dans tous les compartiments de jeu. Galvanisés par la présence du coach joueur Boris Nguema, qui a remis les gants pour remplacer le jeune Lipengue, sanctionné, les joueurs de l’AS Dikaki ont vite asphyxié Lozo Sport en milieu de terrain avec le duo Nzengue-Thierry Nkori le jumeau.

Portée vers l’avant par Patrick Ntengo et l’autre nouvelle recrue ivoirienne en provenance du FC Canon 105 Alfred Aka, l’AS Dikaki s’est créée de nombreuses occasions de buts avant d’inscrire le but victorieux par le premier cité (44e,1-0). « C’est une victoire qui vient libérer tout le monde mais aussi conforter la direction du club, chapeautée par Mme Gysèle ITOUMBA. Depuis le début du championnat on produit du bon football, il nous manquait juste un peu de réalisme devant les buts. Aujourd’hui le beau jeu et le réalisme étaient au rendez vous, la victoire est là », a déclaré le Directeur sportif de l’AS Dikaki, Duval NZEMBI qui promet une deuxième victoire dimanche prochain contre Mangasport au stade Mbombet de Mouila

Les autres résultats :

USO-USB (1-1) ;

Missile-Akanda (0-1) ;

Pelican-Migovéen (2-0) ;

Olympique de Mandji-Stade Mandji, match non joué.