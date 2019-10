Les matchs de barrages organisés samedi 27 octobre au stade de l’INJS de Libreville ont livré leur verdict .Opposées respectivement à Missile FC et Lozo Sport, les formations d’Olympique de Mandji et Oyem AC battues (3-0) et (5-3 Tab ) après un nul (0-0) au temps réglementaire, ont été reléguées en deuxième division.