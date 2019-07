Au centre de plusieurs démarches à la Fifa comme à la CAF, l’Association Nationale des Footballeurs Professionnels du Gabon, (ANFPG), qui travaille en collaboration avec la Fifpro, a évalué à plusieurs millions de francs Cfa les mois d’impayés de salaires des joueurs des championnats gabonais de première et deuxième divisions professionnelles des saisons sportives 2016-2017 et 2017-2018. Les clubs du Gabon Oil National Foot1 et 2 sont donc sommés de verser aux acteurs de ces compétitions leurs dus.