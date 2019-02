Gabon Oil National Foot 1 : L’AS Mangasport gagne sans convaincre

Le coup d’envoi de la première journée du National Foot1 désormais sponsorisé par l’entreprise Gabon Oil Company a été officiellement effectué samedi 23 février au stade Mbombet de Mouila. C’est dans un stade plein que l’AS Mangasport a pris le dessus sur le club local AS Dikaki, néo promu en D1 (1-0) .

Le duel des champions qui opposait l’AS Mangasport champion du Gabon en titre et l’AS Dikaki de la Ngounié, champion de la D2 professionnelle, dans le cadre de l’ouverture du Gabon Oil National Foot 1, a tourné à l’avantage du premier cité, plus expérimenté (1-0) .

Devant un public venu nombreux, les coéquipiers de Nick Moundounga ont d’entrée pris d’assaut le camp de Mangasport. Amené par Koné Fodé en attaque, Dikaki qui a raté au moins deux possibilités de prendre l’avantage s’est fait surprendre par un but signé Loïc Eloh Nze, surnommé ‘’ Mbappé’’. (1-0).

En deuxième période , l’AS Dikaki qui a lancé des jeunes comme Nguema Bekale, Govan Tsianga après la sortie entre autres du dossard 7 Niatsi Koumba Alex n’a pas pu revenir au score . L’AS Mangasport a été sauvé par le montant gauche qui a sorti hors du cadre une frappe du jeune Nguema Bekale dit Bambi.

Le public venu nombreux pour apporter son soutien au club local en présence du vice- président Pierre Claver Manganga Moussavou, du ministre des sports Alain Claude Billie By Nze, du ministre de l’enseignement supérieur Diueudonné Moukagni Iwangou, du gouverneur de la Ngounié, du président de la Fegafoot Pierre Alain Mounguengui, du président de la LINAF Brice Mbika et de la présidente du club de la Ngounié Gysèle Itoumba , en cette première journée de championnat a affiché sa satisfaction face à la prestation des joueurs de Dikaki , malgré la défaite.

Les autres scores de la première journée : Missile FC a battu le CF Mounana (2-0) grâce à un doublé de Ngalekoris Brel Kelly. Au stade Pierre Claver Divoungui de Port-Gentil, l’Olympique de Mandji et Stade Migovéen se sont également séparés sur un score de parité de (1-1). Pourtant les Lambarénéens avaient ouvert la marque par Samson Koundande (65e), avant l’égalisation d’Amir Adna (77e).

Matchs nuls pour L’USB contre l’USO (0-0) de même que pour le Stade Migovéen (1-1) face au Stade Mandji et Akanda FC-CMS(0-0) . Pour la 2e journée , l’AS Dikaki se déplacera du côté de Lastourville pour affronter Lozo Sport .