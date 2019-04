Suite aux injures essuyées pire la barbarie vécue par Urbain Odong Ndong et M.Dipoukou (Ndlr : respectivement arbitre assistant international et arbitre inter- ligue), émanant des occupants du banc de touche de Lozo Sport samedi dernier face à l’AS Dikaki à Mouila , le Président de l’Association Nationale des Arbitres de Football du Gabon, Christian Mouity, a demandé à ses pairs en activités de porter un tissu jaune au bras gauche, et ce, sur tous les stades à partir de mardi 23 avril 2019, pour s’insurger contre les violences faites aux arbitres et attirer l’attention de la LINAF dont le président est cité comme étant le protecteur de ce club de L’Ogooué Lolo .

Le Président de l’association Nationale des Arbitres de Football du Gabon (ANAFG), Christian Mouity et son bureau national demandent aux arbitres désignés dans différentes compétitions de porter un tissu de couleur jaune sur le bras gauche, pour exprimer leur condamnation à la violence sous toutes ses formes sur les stades. Selon Christian Mouity, il s’agit ni plus ni moins d’une c’est une mise en garde, en guise de solidarité à l’égard de leur collègues Urbain Odong Ndong et Dipoukou, tous deux récemment victimes de barbarie .

« (…) Face à des tels agissements qui menacent l’intégrité physique et morale des arbitres et quelque en soit les motifs, le Bureau Exécutif de l’ANAFG condamne fermement ces comportements inadmissibles des éducateurs et joueurs en mal d’intelligence et qui s’estiment en droit de brutaliser gratuitement des arbitres. C’est pourquoi nous demandons à la LINAF de prendre des sanctions suffisamment dissuasives à l’égard des coupables en appliquant strictement les dispositions réglementaires. Par ailleurs, l’ANAFG invite les principaux acteurs de notre football à la responsabilité afin que cessent ces violences sur nos stades.

Enfin nous demandons à tous les arbitres désignés dans différentes compétitions de porter un tissu jaune sur le bras gauche pour exprimer notre condamnation à la violence sous toutes ses formes sur nos stades ,notre en garde et notre solidarité à l’égard de nos collègues. Cette action pacifique débute ce mardi 23 et prend fin le dimanche 28 avril prochain » , indique le communiqué pondu par l’ANAFG.