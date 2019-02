Champion de la D2 professionnelle l’année dernière, l’AS Dikaki de la Ngounié, basée à Mouila jouera son premier match en première division professionnelle samedi 23 février courant contre l’AS Mangasport, champion du Gabon en titre de l’élite. Une confrontation qui suscite l’engouement des Molvilois. Lesquels molvilois promettent de remplir le stade Mbombet pour pousser leur équipe. Du carrefour de jeunes, au PK0 en passant par le carrefour Saulneron et Carrefour Ndendé, le match alimente les débats. « Nous attendons ce match depuis plusieurs mois. Après les nombreux renvois du championnat, l’AS Dikaki a continué à travailler. Nous sommes donc confiants pour samedi contre Mangasport », a déclaré Sosthène ,observateur du football.

Composée par des nombreux joueurs qui ont déjà fait leurs preuves dans d’autres clubs de l’élite comme le gardien international gabonais Nick Moundounga et plusieurs jeunes joueurs talentueux en provenance de la D2, Dikaki attire la curiosité. « J’irais samedi voir de mes yeux ce que valent ces joueurs dont on nous vante les mérites. Sachant que Mangasport n’est pas un petit morceau, on attend voir Dikaki au plus haut de sa forme pour ce match devant nous ses supporters et les autorités » , a fait savoir Christian Mounanga.

Pour Halassan, commerçant tout comme Marie-Louise Maroundou, une lycéenne, interrogés sur les pronostics du match de Samedi prochain, elle est d’avis que Dikaki n’a pas droit à l’erreur. Elle estime que la victoire est obligatoire pour célébrer en beauté le retour de la Ngounié dans l’élite du football gabonais. Le coup d’envoi du championnat qui sera diffusé en direct sur Gabon 1ère s’annonce déjà difficile pour les joueurs de l’AS Dikaki comme l’AS Mangasport.