C’est sur fond de contestations que s’est déroulé le match de la 2e journée du Gabon National Foot1 qui opposait, à Lastourville, la formation locale de Lozo Sport à celle de la province de la Ngounié AS Dikaki (2-1). L’arbitre centrale Béranger Antsaraga a été accusé d’avoir fermé les yeux sur un hors jeu jugé flagrant à l’origine du but victorieux de l’équipe de la ville de Wongo.

Equipe soutenue par le président de la LINAF Brice Mbika Ndjambou, (Ndlr : depuis quelques années en sa qualité de fils de Lastourville), Lozo Sport a pris le dessus sur AS Dikaki (2-1), après avoir été menée durant toute la première période. Furieux, les dirigeants de l’AS Dikaki et leurs supporters ont accusé l’arbitre Béranger Antsaraga d’avoir favorisé l’équipe locale en refusant de siffler le hors jeu à l’origine de leur défaite. Pour les dirigeants du club de la Ngounié, il n’était pas question que Béranger Antsaraga arbitre ce match, sachant non seulement qu’il est le frère du coach de Lozo Sport, Yala Sosthène mais aussi du fait qu’il réside dans des villes environnantes à Lastourville (Ndlr : Moanda et Franceville où il fait clando) .

Lors de la réunion technique tenue à la veille du match le secrétaire général de l’AS Dikaki avait déjà fait remarquer au commissaire du match, actuel vice président de la LINAF et fils de Lastourville, le danger d’avoir comme arbitre Béranger Antsaraga, reconnu comme un « mercenaire attitré » de plusieurs clubs et par ailleurs spécialiste de la corruption des arbitres au Gabon. Selon plusieurs sources concordantes, Béranger Antsaraga qui s’était vu retiré son garde d’arbitre Fifa pour comportement déviant par la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), il y’a plus de trois ans, aurait reçu un montant de 400 mille FCfa à la mi-temps de la rencontre pour faire basculer le match en faveur de Lozo Sport , bénéficiaire d’un penalty et d’un but sur une position d’ hors jeu.

Par ailleurs, une vidéo de la production du match montre clairement le joueur dossard 10 de Lozo Sport en hors jeu flagrant et l’arbitre de touche de la rencontre faisant des gestes indiquant au joueur Lastourvillois de continuer l’action, et ce, malgré sa position illicite. Dans le but de dévoiler ce qui a été qualifier de forfaiture par les dirigeants de l’AS Dikaki, la vidéo sera présentée à la commission des arbitres qui désigne toujours le même Béranger Antsaraga pour officier tous les matchs de Lozo Sport à Lastourville depuis plusieurs années.