Au Maroc, l’initiative de la représentation gabonaise vise à promouvoir les secteurs de l’économie gabonaise comme ceux de l’énergie, de l’économie verte, de l’agriculture, de la pêche, du tourisme ou encore des nouvelles technologies de l’information. Le souhait de l’Ambassade du Gabon : faire du Maroc un partenaire privilégié dans le domaine des affaires et positionner cette coopération économique comme un modèle de réussite Sud-Sud. « Ce nouveau Forum Maroc-Gabon va permettre de présenter au patronat marocain les nombreuses opportunités d’investissements présentes au Gabon (…) », explique l’Ambassadeur du Gabon près le Royaume du Maroc, Abdu Razzaq Guy Kambogo.

Organisé les 14 et 15 septembre prochains en collaboration avec les ministères gabonais des Affaires étrangères, et de la Promotion des investissements privés et les ministères marocains de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie numérique, des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le forum vise à consolider les échanges économiques et commerciaux entre Libreville et Rabat. Dans ce cadre, de nombreux opérateurs économiques marocains et gabonais sont attendus pour cette plateforme d’échanges. A cet effet, deux panels axés sur « les potentiels du Maroc et du Gabon et les opportunités d’investissement » et « le rôle des Agences, Fonds Souverains, et Caisses de Dépôts dans le développement des économies et la dynamisation des échanges » sont prévus.

Le Gabon et ses ambitions

Les ambitions du Gabon pour les prochaines années sont immenses. Pays en pleine mutation, le Gabon souhaite en effet, investir quelques 21 milliards de dollars soit plus de 11500 milliards de francs CFA sur les prochaines années pour renforcer les infrastructures et soutenir les pôles de croissance hors pétrole. Ce forum apparaît donc comme moyen efficace de promotion de ces projets de développement.