Full contact : Ezeckiel Ondo, une fierté nationale au Royaume chérifien !

Titulaire d’une licence en logistique et transport et d’un master 2 en ingénierie commerciale, Ezeckiel Ondo ne ce cesse de faire parler du Gabon dans le monde des arts martiaux au Maroc. Polyvalent dans les sports de combats, Ezeckiel Ondo a été sacré champion du Maroc de Full contact -91 kg en disposant de Jamal Wachkok en finale. Protégé du maitre Mohammed Akram Elkadio, Ezeckiel Ondo, connu pour sa fougue, sa force de frappe et son caractère bien trempé, a remporté quatre combats avant de s’imposer en finale.

Moins connu du public gabonais contrairement au Maroc où il évolue, Ezeckiel Ondo cumule 5 titres de champion du Maroc en 4 ans, avec plusieurs titres en compétitions régionale et en inter-Ligue, inter club. « J’ai aussi remporté un combat international de gala qui engageait le Maroc, la Thaïlande, l’Espagne et le Gabon que j’ai fièrement représenté » a-t-il déclaré. « Je suis champion inter club de full contact 4 fois champions régional de light contact semi contact et full contact (deux fois en full contact). Double champion du Maroc de point fight 2016 et 2017. Au Gabon, j’ai été champion de l’Ogooué Ivindo de Taekwondo et une fois champion du Woleu-Ntem de Box », rajoute-t-il.

Se prenant en charge dans la préparation, dans ses déplacements, l’hébergement etc dans les villes où on lieu les combats, Ezeckiel Ondo ne demande qu’une chose, un soutien multiforme du ministère de Sports, géré désormais par Franck Nguema, pour continuer à faire retentir l’hymne national, la concorde, au Maroc comme ailleurs.