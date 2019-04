Guy Patrick Mombo vient d’être porté à la tête de la Convention Nationale des Syndicats du Secteur Éducation (CONASYSED). Le nouveau délégué de la CONASYSED ambitionne de remobiliser les troupes et restaurer par la même occasion l’image de cette confédération suspendue par les pouvoirs publics. Les membres de la structure syndicale n’ont pas tari d’éloge en l’endroit de leur nouveau leader.

« Toutes mes félicitations pour votre brillante élection au poste de Délégué Général. Étant donné la qualité de votre travail, votre engagement sans pareil cela est tout à fait mérité et une telle reconnaissance n’arrive certainement pas assez tôt. Vous voici prêt à affronter un nouveau challenge syndical et je ne peux que vous souhaiter courage et réussite dans toutes vos entreprises. Encore bravo et tous mes compliments », a déclaré Marcel Libama.