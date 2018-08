Fret ferroviaire : Le CGC ouvre un bureau à Owendo

La Direction générale du Conseil Gabonais des Chargeurs (CGC) vient d’unaugurer son bureau de suivi et d’encadrement du trafic ferroviaire de marchandise dans la commune d’Owendo. Objectif : encadrer le transport des marchandises par rails et maitriser les flux aussi bien quantitatifs que qualitatifs générés par le commerce intérieur et par la même occasion suivre l’évolution des couts des services appliqués sur la desserte du chemin de fer. Cette initiative oblige désormais les expéditeurs de fret à déclarer le contenu de leurs cargaisons pour ainsi faciliter l’établissement des statistiques inhérents aux flux de marchandises circulant entre Libreville, le Moyen Ogooué, l’Ogooué Ivindo, l’Ogooué lolo et le Haut Ogooué et évaluer leur contribution économique sectorielle.

« En effet, il n’est pas aisé aujourd’hui de connaître de façon globale et régulière les données statistiques exactes des échanges commerciaux effectués sur ce trafic, et surtout l’évaluation des débours de fret et les différents couts supportés par les marchandises transportés par rails », a déclaré Nadège Ngari épouse Y’Obegye, Directeur Géneral du CGC. Prévu par l’ordonnance numéro 008/PR/2014 du 20 aout 2014 portant réorganisation du Conseil National des Chargeurs, ratifié par la loi numero 26/PR du 26 janvier 2015 fixant ses missions sur l’ensemble des modes de transport au niveau national et international, le bureau de la CGC est installé dans les locaux de la SETRAG a Owendo.