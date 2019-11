C’est accompagné du Bantu Jazz Orchestra et des African Queen Singers que le pianiste gabonais Fréderic Gassita sera en concert live ce vendredi 15 novembre 2019 à l’hotel Nomad de Libreville à partir de 20h. C’est l’annonce faite devant la presse nationale et internationale hier en présence de certains artistes qui l’accompagneront lors de la 3e édition de ce spectacle musical de Jazz fusion, spécialité de Frédéric Gassita.

Fréderic Gassita était face à la presse jeudi 14 novembre accompagné du chef d’orchestre français Paul Rocher et des African Queen Singers composées entre autre de trois chanteuses gabonaises à savoir Laurianne Ekondo, Melina O et Alda, ainsi que de Vanessa Mdee de Tanzanie, Giana Viscardi du Brésil, Chidimna Ekele du Nigéria pour annoncer son concert live prévu ce vendredi 15 novembre 2019 au Nomad à Libreville à partir de 20h.

Fréderic Gassita qui n’hésite pas à fusionner ses influences jazz avec certaines sonorités du terroir issues des différentes provinces du Gabon souligne que ce genre de rendez-vous musical représente une plateforme pour vendre l’image Gabon à travers le monde. A cet effet, les prix des billets sont raisonnables de 25000, 50.000 à 100.000 francs FCfa pour les VIP.

« J’organise ce genre de concert pour me faire plaisir et surtout faire plaisir à toutes ces personnes qui aiment la musique jazz .Nous ne faisons pas ce concert pour amasser de l’argent, car au contraire cela demande beaucoup de dépenses de notre part. Vous avez 40 musiciens en provenance de France, du Brésil, de Tanzanie etc … qu’on paie pour leur prestation, et plusieurs autres charges. »

Selon sa chargé en communication Corinne Mengeli , Fréderic Gassita prépare actuellement , son prochain double album jazz symphonique appelé « New Symphonic Vision from Gabon ».