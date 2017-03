Francophonie : Semaine riche en couleurs et activités dédiées !

À l’instar des 274 millions de francophones sur les 5 continents, la célébration de la journée mondiale de la francophonie se poursuit à Libreville, et ce, durant cinq jours à l’Institut français du Gabon. Débutées hier mardi 21 mars courant par un café-philo sur le thème de la révolution numérique, les festivités proprement dites vont vraiment démarrer ce mercredi 22 mars. Ainsi, cet après-midi se déroule la finale du concours d’épellation des élèves des classes de CM1 et CM2. Ledit concours sera suivi en début de soirée d’un débat ayant pour thème « le Français du Gabon en mode web : une autre appropriation de la langue véhiculaire ».

Cette journée de mercredi s’achèvera par un spectacle dénommé « ENGONG-DISPARUM » qui mettra en scène chef Ella, slammeur, diseur de Mvett, connu pour son éloquence. Ce dernier présentera un spectacle de spokenwords, conte, slam, chant, danse, musique. Et pour ce faire, sa mise en scène a été inspirée du Mvett et de la période du Moyen Age, (Ndlr : un mélange de genre des plus inhabituels). Pour la journée du 23 mars, les cinéphiles et autres férus du 7ème art assisteront à des projections cinématographiques dont le film « À peine j’ouvre les yeux de leylabouzid » à partir de 20h. L’histoire se déroule à Tunis en 2010, quelques mois avant la Révolution de Jasmin. Une jeune femme du nom de Farah passe son baccalauréat et chante au sein d’un groupe de rock engagé. Elle découvre l’ivresse nocturne, ses romances et ses vibrations. Hayet, sa mère, parce qu’elle connaît la Tunisie et ses interdits envers les femmes, s’inquiète beaucoup pour elle.

Les deux derniers jours de la semaine de la francophonie s’articuleront autour du club de lecture avec la présentation de nouveaux modes d’écriture. Pour la clôture de cette semaine festive, un concours de dictée sera organisé. Lequel concours permettra aux francophones de tester leur niveau dans la langue de Molière.