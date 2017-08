Francophonie 2017/Cyclisme : Les coureurs gabonais très en deçà de la moyenne !

Médaillé d’argent en judo dame et au lancer de poids aux VII e Jeux de la Francophonie qui ont pris fin dimanche dernier en Côte d’Ivoire, le Gabon n’a pas fait mieux dans d’autres disciplines sportives comme le cyclisme où les athlètes en manque de préparation ont jeté l’éponge en pleine course remportée par le français Pierre Idjouadiene.

L’épreuve cycliste des VIIIe Jeux de la Francophonie a une fois de plus dévoilé les maux et les faiblesses qui minent la petite reine gabonaise. Si le français Pierre Idjouadiene s’est imposé au terme des 134,5 kilomètres entre Abidjan et Grand-Bassam dans cette course, les cyclistes gabonais quant à eux ont brillé par les abandons révélateurs des maux minant la discipline.

Choisis à pied levé après l’annulation des sanctions prises par le Ministère des sports, DEMAKA Loic Askia, MAROGA-MOUCKODA Paul-Ju, MOUANGA ANGUILET B. , MOULINGUI Glenne Morvan, MOULOUNGUI Rodney Khalifa et NDZAOU Franso Rael ont donc été classés dans la catégorie des abandons de la course en raison de leur énorme retard sur le peloton. Selon eux, ce résultat est le fruit du manque d’une préparation sérieuse associée à la mauvaise qualité des vélos, (Ndlr : avec un poids d’au moins 20 kg).

Le Ministère des sports qui était aussi entrée guerre contre la Fédération Gabonaise de Cyclisme après l’épisode de Franceville où les cyclistes avaient refusé de prendre part au coup d’envoi de la Tropicale Amissa Bongo 2017, n’est pas exempt de tout reproche dans ces résultats peu honorables pour le Gabon. Il devrait déjà songer à des solutions aux problèmes évoqués par les cyclistes en vue des futures compétitions.