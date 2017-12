Quels modes de financement pour accompagner les investissements ? Comment adapter l’économie nationale aux nouveaux enjeux ? A Libreville, l’édition gabonaise du Forum Afrique développement porté par la filiale locale du Groupe marocain Attijariwafa Bank et qui se déroulera du 13 au 14 décembre s’adapte aux problématiques urgentes du moment.

Financement et investissement, voici les deux maître-mots du Forum Afrique développement (FAD) qui sera organisé du 13 au 14 décembre prochain par l’Union Gabonaise de Banque (UGB), filiale locale du groupe marocain Attijariwafa Bank. Une rencontre à laquelle prendra part le ministre des Investissements privés, du Commerce et de l’Industrie qui a pour objectif de réfléchir sur des modes de financement innovants capables d’amortir non seulement les effets de la crise sur l’économie nationale mais également le poids de la dette publique dans les investissements privés.

En effet, soutient le directeur général de la banque locale, Abdelaziz Yaaqoubi, « Le forum sera une plateforme d’échanges entre les opérateurs locaux, qu’ils soient privés ou publics, porteurs de projets et les investisseurs étrangers venant de plusieurs continents ».

Des thématiques ciblées comme le financement et l’investissement, d’ailleurs objets de deux panels au cours de ce forum, qui rappellent l’urgence de penser la question du financement des investissements privés dans un environnement économique parsemé d’obstacles. Comme une question de souveraineté économique qui invite à établir des nouvelles passerelles solides basées sur le modèle de partenariats publics-privés (PPP).