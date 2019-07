Formation : Fin des évaluations externes de Nyangou Académie Club !

Lancée, le dimanche 23 juin dernier au stade Brottier d’Akanda, la série des évaluations externes regroupant près de 300 jeunes des différents centres de formation de football de Libreville et environs, s’est achevé samedi dernier, au stade de Bikelé, en présence du secrétaire général de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), Jean Paul Tchibinda.

Le stade de Bikelé au sud de Libreville a abrité samedi 6 juillet courant la dernière journée de la série des évaluations de près de 300 jeunes issus de plusieurs centres de formation, organisée depuis le 23 juin par Nyangou Académie Club, présidé par le coach des Panthères espoirs Rigobert Nzamba. « Au nom de la Fédération Gabonaise de Football, je tiens à vous remercier pour l’intérêt que vous accordez à la formation des jeunes avec l’accent sur la parité homme et femme, nouveau challenge lancé par la Fifa. Nous allons nous associer à vous pour renforcer vos capacités matérielles et financières afin de vous accompagner jusqu’au bout de vos projets », a indiqué le secrétaire général de la FEGAFOOT Jean Paul Tchibinda.

Pour les parents qui ont tenu à accompagner leurs enfants à ce tournoi, ce genre d’initiatives doit être soutenu, véritablement enfin qu’elles soient pérennes. « Je remercie Nyangou Académie Club pour l’initiative, car nos enfants ont besoin d’être encadré pour pouvoir évoluer dans le football. J’ai été agréablement surpris par l’évolution dans le jeu de mon enfant .Vivement que cela ne soit pas un feu de paille » a dit Mme Boukamba.

« Orabank ne se limite pas qu’à faire son corps de métier qu’est la banque, mais d’être un acteur d’épanouissement de son environnement. Nous devons intégrer l’ensemble des parties prenantes dans le processus de développement. Du coup nous nous inscrivons naturellement a être dans les actions citoyennes au Gabon. Nous pensons que le sport devrait être soutenu d’avantage encore plus au niveau de la formation. Nyangou Académie, c’est vraiment une opportunité pour nous de montrer notre image citoyenne et dire que nous voulons aussi être là pour l’épanouissement du sport au Gabon », a déclaré monsieur Ngoua, responsable communication et Marketing d’Orabank, un des sponsors du tournoi.

Pour Rigobert Nzamba, les évaluations externes ont connu un franc succès grâce à la mutualisations des efforts de tous le monde, enfants, parents, formateurs, partenaires et les médias qu’il a remercié. Une cérémonie de remise d’attestations de participations des joueurs des centres externes comme IFC, Malachie, Ballon d’or, International ou MAV Nour, quand bien même absent à la dernière journée a mis fin au tournoi d’évaluations des jeunes. Le prochain rendez vous regroupera 22 enfants sélectionnés à l’issue de ces évaluations et 10 encadreurs du côté de Lambaréné pour un camp de vacances allants du 15 juillet au 15 aout prochain.