Football : Un match de gala en hommage à Guy Mbinah ce samedi

Le public Librevillois ne manquera pas d’activités sportives du côté du stade de l’INJS de Libreville ce samedi 25 novembre 2017. Après les rencontres opposant le CF Mounana à Pélican de Lambaréné et Akanda à Lozo Sport (14 heures et 16 heures ), comptant respectivement pour la finale et la 3e place du Tournoi de pré-saison, organisé par l’Association Réseau de Cœur de Blanchard Andoume, un match de gala en hommage à l’ancien milieu de terrain d’Azingo National, Guy Mbinah, disparu le mois dernier sera organisé par ses anciens coéquipiers dès 18h.

Des grands noms du football gabonais comme François Amegasse, Parfait Ndong, Paul Ulrich Kessany et bien d’autres presteront ce samedi pour rendre un hommage particulier à celui qui a partagé la même passion qu’eux en club comme en sélection nationale.