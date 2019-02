En présence des équipes participantes, du responsable du Centre Action Loisir Rééducation (ALR), le manager général du cabinet Even’s Consulting, Estevil Bouya a présenté hier, jeudi 31 décembre 2019, le concept relatif à la première édition du Trophée d’Entreprises Sports. Une compétition alliant management et social, parrainée par l’international milieu de terrain gabonais Duval Nzembi. Selon Estevil Bouya, ce tournoi s’appui sur les axes liés au social, la lutte contre la pauvreté, la santé, l’éducation, la discrimination des personnes et de l’égalité des genres.

« Ce tournoi a pour objectif d’amener les entreprises à devenir des véritables acteurs de développement social, d’accompagner l’Etat à travers leur volet RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises ), dans le développement du pays. Fédérer les employés d’une même entreprise ou différentes entreprises autours des projets novateurs. Il aussi pour objectif de réunir à travers les contributions des entreprises engagées dans ce tournoi, un fonds financier qui permettra de soutenir une œuvre choisie à chaque édition », a-t-il indiqué.

Les organisateurs ont jeté leur dévolu sur le joueur des Panthères du Gabon évoluant en République Tchèque pour valoriser son sens du partage et son côté social au bénéfice des enfants autistes et trisomiques qui bénéficieront des fonds dégagés par les entreprises engagées dans la compétition. Duval Nzembi pour sa part n’a pas cacher son plaisir de parrainer ladite compétition, car étant lui-même frère ainé d’un enfant trisomique. La première édition du Trophée des entreprises enregistrera la participation de 16 équipes divisées en quatre poules parmi lesquelles la CNSS, la CNAMGS, la SEEG, le Ministère du pétrole, l’OPRAG ,Canal+ Gabon, la GOC, le Radisson Blue, EDG, la SETRAG etc .